На дорозі в Одесі п'яний таксист влаштував аварію
Про це повідомляють очевидці в Telegram-каналі «Одеса-Інфо», передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
ДТП сталася п'ятницю, 5 лютого на вулиці Корольова.
"Таксист 838 в'їхав в машину, п'яний або під наркотою, витягували двома екіпажами. Королева біля ОБЛДАІ» - наголошується в публікації.
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На кадрах видно, ка кілька екіпажів патрульної поліції виволокли з машини водія і наділи на нього наручники.
"Ось тобі і таксі", - каже очевидець за кадром.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі на Об'їзній дорозі сталася аварія за участю чотирьох автомобілів, постраждала подружня пара
ДТП сталося в четвер, 4 лютого приблизно о 12 годині дня.
За даними інспекторів, водій Volkswagen Transporter не вибрав безпечну дистанцію і швидкість, не врахував дорожніх обставин, і скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ-21112, який зупинився в крайній лівій смузі для виконання розвороту в дозволеному дорожньою розміткою місці. Цей ВАЗ відкинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з автомобілями Acura MDX і ВАЗ-2107.
В аварії є постраждалі - це літня подружня пара, яка перебувала в автомобілі ВАЗ-21112. 75-річного водія та 72-річну пасажирку забрала швидка до лікарні.
Нагадаємо, що в Одесі маршрутки з пасажирами потрапили в ДТП: момент удару зафіксували на відео
Також Politeka повідомляла, що на трасі Київ-Одеса водій збив пішохода і дав по газах: потерпілого переїхала фура.