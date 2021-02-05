На дорозі в Одесі п'яний таксист влаштував аварію

Про це повідомляють очевидці в Telegram-каналі «Одеса-Інфо», передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

ДТП сталася п'ятницю, 5 лютого на вулиці Корольова.

"Таксист 838 в'їхав в машину, п'яний або під наркотою, витягували двома екіпажами. Королева біля ОБЛДАІ» - наголошується в публікації.

На кадрах видно, ка кілька екіпажів патрульної поліції виволокли з машини водія і наділи на нього наручники.

"Ось тобі і таксі", - каже очевидець за кадром.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі на Об'їзній дорозі сталася аварія за участю чотирьох автомобілів, постраждала подружня пара

ДТП сталося в четвер, 4 лютого приблизно о 12 годині дня.

За даними інспекторів, водій Volkswagen Transporter не вибрав безпечну дистанцію і швидкість, не врахував дорожніх обставин, і скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ-21112, який зупинився в крайній лівій смузі для виконання розвороту в дозволеному дорожньою розміткою місці. Цей ВАЗ відкинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з автомобілями Acura MDX і ВАЗ-2107.

В аварії є постраждалі - це літня подружня пара, яка перебувала в автомобілі ВАЗ-21112. 75-річного водія та 72-річну пасажирку забрала швидка до лікарні.

Нагадаємо, що в Одесі маршрутки з пасажирами потрапили в ДТП: момент удару зафіксували на відео

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