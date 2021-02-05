У них був чіткий план

В Одесі судитимуть злочинну банду, що складається з молодих дівчат і хлопців

Вони підозрюються в серії розбійних нападів і грабежів. Детальніше про це розповідає прес-служба прокуратури, передає Politeka.net

Повідомляється, що злочинне угруповання складалося з 4 осіб. Двоє юнаків та дві дівчини протягом жовтня-листопада минулого року скоїли 8 грабежів та розбоїв із застосуванням насильства на території Одеси.

Підозрювані розробили план, за яким забирали у своїх жертв мобільні телефони, годинники, дорогоцінні прикраси і готівкові гроші.

Сума завданих збитків становить близько 130 000 гривень.

Якщо суд доведе їх провину, то зловмисникам загрожує 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області неповнолітня пограбувала літню жінку на зупинці громадського транспорту. Крадіжка сталася в Білгород-Дністровському.

Так, 65-річна жінка на кілька хвилин залишила без нагляду сумку з мобільним телефоном, особистими речами і банківськими картками.

У цей момент повз проходила 15-річна дівчинка, яка схопила речі і пішла. Вже за кілька годин правоохоронці встановили особу зловмисниці, а викрадене майно вилучили за місцем її проживання та повернули власниці.

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