В Одесі водій влаштував п'яну ДТП, в результаті якої постраждали діти-пішоходи
Аварія трапилася в п'ятницю, 5 лютого, на перетині Розумовської і Мясоєдовської. Подробиці повідомили в прес-службі патрульної поліції, передає Politeka.net
Близько 08:00, водій Toyota врізався в автомобіль Ford Transit і від удару його машину відкинуло на двох дітей пішоходів, які перетинали дорогу по зебрі.
Постраждалих хлопчика і дівчинку госпіталізували в дитячу обласну лікарню.
У прес-службі міськради повідомляють, що 11-річна дівчинка перебуває в дуже важкому стані, 12-річний хлопчик - у стані середньої тяжкості.
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У той же час вже відомо, що 20-річний винуватець аварії перебував у стані алкогольного сп'яніння. Це підтвердила експертиза.
Раніше ми повідомляли, що в цей же день в Одесі на перехресті вулиць Академіка Корольова і 13-ї лінії зіткнулися два автомобілі з вини п'яного таксиста.
Як розповіли в поліції, водій Renault Megan при русі не вибрав безпечну швидкість і дистанцію, в результаті чого зіткнувся з ВАЗ-2107, який рухався попереду.
З'ясувалося, що 40-річний водій Renault працював таксистом і був з явними ознаками алкогольного сп'яніння. На чоловіка склали адмінпротокол.
Нагадаємо, що в Одесі маршрутки з пасажирами потрапили в ДТП: момент удару зафіксували на відео
Також Politeka повідомляла, що на трасі Київ-Одеса водій збив пішохода і дав по газах: потерпілого переїхала фура.