Хлопчик і дівчинка переходили дорогу по пішохідному переходу

В Одесі водій влаштував п'яну ДТП, в результаті якої постраждали діти-пішоходи

Аварія трапилася в п'ятницю, 5 лютого, на перетині Розумовської і Мясоєдовської. Подробиці повідомили в прес-службі патрульної поліції, передає Politeka.net

Близько 08:00, водій Toyota врізався в автомобіль Ford Transit і від удару його машину відкинуло на двох дітей пішоходів, які перетинали дорогу по зебрі.

Постраждалих хлопчика і дівчинку госпіталізували в дитячу обласну лікарню.

У прес-службі міськради повідомляють, що 11-річна дівчинка перебуває в дуже важкому стані, 12-річний хлопчик - у стані середньої тяжкості.

У той же час вже відомо, що 20-річний винуватець аварії перебував у стані алкогольного сп'яніння. Це підтвердила експертиза.

Раніше ми повідомляли, що в цей же день в Одесі на перехресті вулиць Академіка Корольова і 13-ї лінії зіткнулися два автомобілі з вини п'яного таксиста.

Як розповіли в поліції, водій Renault Megan при русі не вибрав безпечну швидкість і дистанцію, в результаті чого зіткнувся з ВАЗ-2107, який рухався попереду.

З'ясувалося, що 40-річний водій Renault працював таксистом і був з явними ознаками алкогольного сп'яніння. На чоловіка склали адмінпротокол.

Нагадаємо, що в Одесі маршрутки з пасажирами потрапили в ДТП: момент удару зафіксували на відео

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