Після невеликого перепочинку синоптики знову обіцяють рясний сніг в Одесі

Такий прогноз погоди на вихідні дні Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.

За даними метеорологів, в суботу 6 лютого в Одесі сонце в цей день буде рідко показуватися через хмари. Сніг буде йти весь час. Вдень він посилиться, А до вечора ослабне

Також очікується налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі пориви 15-20 м/с.Температура вночі від нуля до-1-го градуса морозу, вдень 1-2 градусів морозу.

По Одеській області буде хмарно. Опади, вночі та вранці місцями значні, на півночі у вигляді снігу, на півдні дощ зі снігом.

Налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м / с.

Температура вночі від 1 °C морозу до 4 °C тепла, на півночі 4-9 °C морозу,

вдень 0-5 °C тепла, на півночі 4-6 °C морозу.

На автошляхах області видимість під час опадів 500-1000 м, ожеледиця.

У неділю, 7 лютого з ранку і до самого вечора небо в Одесі буде приховано за хмарами. Вночі очікується дрібний сніг. Ранок, день і вечір пройдуть без опадів. Вітер північний, 7 лютого східний, 7-12 м/с.Температура вночі 3-4 градусів морозу, вдень 2-3 градусів з позначкою мінус.

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