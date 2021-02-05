Обурені бездіяльністю правоохоронців зоозахисники вийшли на мітинг в Одесі, їх підтримали прості жителі

У п'ятницю, 5 лютого, сотні людей влаштували пікет під стінами Головного управління Нацполіції Одеської області, що на єврейській, 12. Відповідні кадри з'явилися в місцевих телеграм-каналах, передає Politeka.net(щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Мітингувальники вимагають більш ретельного розслідування у справах про жорстоке поводження з тваринами, а також карати шкуродерів, які знищують і калічать тварин.

За словами одеситів, вони регулярно стикаються з проблемою, коли поліція не реагує на дзвінки, пов'язані зі злочинами проти братів наших менших.

Волонтери змушені бігати за поліцейськими і змушувати їх приймати заяви, забирати трупи на експертизу.

"Від вбивства тварини до вбивства людини один крок", - свідчить одне з гасел в руках пікетниці.

Треба відзначити, що останньою краплею терпіння одеситів став інцидент з жителем села Холодна Балка, який граблями понівечив нещасну сусідську собаку породи хаскі і тепер може відбутися легким покаранням за хуліганство.

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