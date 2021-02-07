В Одесі звалився покинутий будинок
На Деволанівському узвозі біля мосту Коцебу на вулиці Буніна впала стіна покинутої будівлі, частково заваливши сходи, що ведуть з моста вниз.
У покинутому будинку жили люди, на щастя, вони встигли покинути будівлю за кілька хвилин до обвалення і не постраждали.
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До слова, в Одесі розшукують хлопчика.
Батьки звернулися за допомогою в поліцію, коли їх неповнолітній син не повернувся вчасно додому.
11-річний Паша не повернувся зі школи. Хлопчик був одягнений в чорну куртку, сині джинси і сіру шапку.
З будь-якою інформацією про зниклого звертайтеся за телефонами: (04852) 779 43 92, (04852) 6 02 02 або за спецлінією "102".
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