В Одесі п'яний водій розбив сім автомобілів
Останнім часом в Одесі не проходить жодного дня без аварій на дорогах, винуватцями яких стають водії, що сіли за кермо у п'яному вигляді.
Тільки днями ми писали про резонансну ДТП на Мясоєдовській, коли 20-річний одесит, що летів на червоне світло, врізався в мікроавтобус, а після удару збив двох дітей, що переходили дорогу по «зебрі», як стало відомо про нову масштабну аварію на селищі Котовського. Про неї розповіли в прес-службі патрульної поліції, передає Politeka.net
Увечері 7 лютого Легковий Mitsubishi, що їхав по вулиці Висоцького врізався лоб в лоб з Skoda, яка в результаті удару відлетіла на припарковані машини. Пошкодження отримали ще п'ять автомобілів-Mercedes, Mazda, ВАЗ і два Renault.
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За словами інспекторів, 38-річний водій Mitsubishi був п'яний. "Драгер" показав, що у нього в крові 2,1 проміле алкоголю. Водій намагався здійснити обгін, не враховуючи дорожню обстановку.
На винуватця аварії складені адміністративні матеріали за порушення правил дорожнього руху.
Нагадаємо, що в Одесі маршрутки з пасажирами потрапили в ДТП: момент удару зафіксували на відео
Також Politeka повідомляла, що на трасі Київ-Одеса водій збив пішохода і дав по газах: потерпілого переїхала фура.