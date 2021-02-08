Після дикої ожеледиці в Одесу прийде потепління, проте ненадовго, до кінця тижня вдарять морози
Майже весь тиждень Одеса буде знаходиться під впливом циклону Трістан, який приніс в місто опади, поривчастий вітер і потепління. Ближче до кінця його витіснить антициклон і почнуться сильні морози, пише Politeka.net
За даними погодного ресурсу Sinoptik негода, яка вирує в Одесі в понеділок протримається добу - сніг з дощем перейде в дощ.
Вже у вівторок, 9 лютого, вітер почне стихати, а хмари на небі трохи розсіються. Опади припиняться і в місто прийде потепління.
Вночі температура повітря складе + 5 +7 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до + 9.
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Найтеплішим днем буде середа. Так, 10 лютого вдень температура повітря в Одесі зросте до +10 градусів. Вдень ненадовго небо стане ясним, але вже ближче до вечора його знову окупують хмари. Без опадів.
У четвер, 11 лютого, в Одесі трохи похолодає, а небо над містом знову почне затягуватися хмарами, проте опадів в цей день не прогнозується. До вечора можливе посилення вітру.
Синоптики обіцяють, що температура повітря вдень і вночі становитиме від 2 до 8 градусів вище нуля.
У п'ятницю, 12 лютого, ясна погода порадує одеситів вдень, але ненадовго, весь інший час небо в Одесі буде покрито хмарами. Вночі очікується дрібний дощ, якому вранці на зміну прийде сильний сніг. У другій половині дня можлива хуртовина і хуртовина.
Крім того, підніметься північний шторм. Його пориви досягнуть 17-23 метрів в секунду. Температура повітря істотно впаде і складе -5 градусів вдень, ввечері до восьми морозу.
Субота, 13 лютого, стане найхолоднішим днем цього тижня. Стовпчик термометра опуститься до 9 градусів нижче нуля, проте день буде ясним, але відреним.
Пориви досягнуть 15-19 метрів в секунду.
У неділю, 14 лютого, з самого ранку небо в Одесі покриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Без опадів. Вдень температура повітря в Одесі коливатиметься від -3 до -7, а вночі - від -8 до -10 градусів.
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