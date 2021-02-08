В Одесі орудують автомобільні злочинці

Так, посеред ночі на Фонтанській дорозі в Одесі помітили вандала, який трощив чужі автомобілі. Відео, зроблене з камер спостереження, оприлюднили в телеграм-каналі "ХО", передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно, як дуже буйний чоловік, що знаходиться, по всій видимості, під речовинами руками і ногами бив у стекла припаркованих машин.

Кормі того стало відомо, що на вихідних один автомобільний злодій попався на гарячому. Його допомогли затримати небайдужі одесити і переїдати поліції. Про це повідомили в патрульній службі.

6 лютого на вулиці Академіка Глушка двоє чоловіків побачили, як жінка чистить від снігу свій автомобіль, щоб виїхати. Один з чоловіків підійшов до неї і почав давати поради і навіть намагався нібито допомогти їй у цій справі. В цей час його напарник відкрив двері автомобіля, схопив сумку на сидінні і став тікати.

Потерпіла почала голосно кричати і очевидці прийшли їй на допомогу.

Вони наздогнали і затримали його. Прибувши на місце виклику, поліцейські затримали 36-річного чоловіка і наділи йому наручники. Напарнику вдалося втекти.

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