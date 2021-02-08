В Одесі повідомили про мінування дитячих садків, а також однієї школи в центрі міста
Інформацію про це оприлюднили на сайті одеської поліції, в понеділок, 8 лютого, передає Politeka.net.
Спочатку на електронну пошту поліції надійшло анонімне повідомлення, в ньому було сказано про мінування спеціалізованої музичної школи-інтернату імені Столярського, розташованої в центрі Одеси. Його відправили близько 13.50.
Через годину на ту ж адресу надійшло нове повідомлення, в якому йшлося про те, що заміновані дитсадки в Київському та Приморському районах.
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Достовірність всієї інформації перевіряють слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки, кінологи.
Раніше ми повідомляли, що сильна ожеледь спровокувала безліч аварій на одеських дорогах, в тому числі і за участю громадського транспорту.
Станом на 12 годину дня 8 лютого зафіксовано 25 аварій на вулицях Одеси. Таку інформацію надали в патрульній поліції.
З них тільки в Київському районі міста правоохоронці склали протоколи про 11 дорожніх пригодах.
Крім того, стало відомо, що на вулиці Академіка Глушка сталася аварія за участю тролейбуса, в якому знаходилися люди.
Також ми писали, що моторошні погодні умови паралізували не тільки переміщення пішоходів і автомобілів, а й авіатранспорт.
У понеділок, 8 лютого через негоду в Одеському аеропорту скасували деякі міжнародні рейси, а кілька літаків затримуються.
Так, аеропорт не зміг прийняти рейси з Тель-Авіва і Стамбула. Відправлення та прибуття літаків з Борисполя затримуються. Коли їх відновлять-невідомо.
Нагадаємо, що безжальна стихія атакувала Одесу, дороги перетворилися на ковзанку: відео того, що відбувається
Як повідомляла Politeka, стихія вийде з-під контролю в Одесі, жителів просять залишатися вдома: оголошено штормове попередження
Також Politeka писала, що під Одесою дівчина брела по трасі в пошуках батька: "була одягнена не по погоді"