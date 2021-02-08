В Одесі повідомили про мінування дитячих садків, а також однієї школи в центрі міста

Інформацію про це оприлюднили на сайті одеської поліції, в понеділок, 8 лютого, передає Politeka.net.

Спочатку на електронну пошту поліції надійшло анонімне повідомлення, в ньому було сказано про мінування спеціалізованої музичної школи-інтернату імені Столярського, розташованої в центрі Одеси. Його відправили близько 13.50.

Через годину на ту ж адресу надійшло нове повідомлення, в якому йшлося про те, що заміновані дитсадки в Київському та Приморському районах.

Достовірність всієї інформації перевіряють слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки, кінологи.

Раніше ми повідомляли, що сильна ожеледь спровокувала безліч аварій на одеських дорогах, в тому числі і за участю громадського транспорту.

Станом на 12 годину дня 8 лютого зафіксовано 25 аварій на вулицях Одеси. Таку інформацію надали в патрульній поліції.

З них тільки в Київському районі міста правоохоронці склали протоколи про 11 дорожніх пригодах.

Крім того, стало відомо, що на вулиці Академіка Глушка сталася аварія за участю тролейбуса, в якому знаходилися люди.

Також ми писали, що моторошні погодні умови паралізували не тільки переміщення пішоходів і автомобілів, а й авіатранспорт.

У понеділок, 8 лютого через негоду в Одеському аеропорту скасували деякі міжнародні рейси, а кілька літаків затримуються.

Так, аеропорт не зміг прийняти рейси з Тель-Авіва і Стамбула. Відправлення та прибуття літаків з Борисполя затримуються. Коли їх відновлять-невідомо.

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