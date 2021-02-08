Молодий чоловік потрапив під колеса вантажного поїзда "Одеса-Помічна"

Трагічний інцидент на залізниці трапився в Миколаївській області. Про це повідомила прес-служба місцевої поліції, передає Politeka.net

Як розповіли поліцейські, пішохід перетинав залізничні колії у невстановленому місці на території станції "Колосівка". В результаті зіткнення потерпілий отримав травми несумісні з життям і помер.

У поліції вже встановили його особу. Це 26-річний житель селища Токорівка.

Тіло загиблого відправили на судмедекспертизу. Поліція кваліфікувала інцидент за ч.3 ст. 276 КК України (Порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що спричинило смерть людини) КК України.

До цього ми повідомляли, в Одеській області 16-річний хлопчик ліг під колеса поїзда і загинув страшною смертю.

Це сталося поблизу станції вигода в Біляївському районі.

Як стало відомо, юнак мав проблеми зі здоров'ям і неодноразово висловлював наміри покінчити з життям.

У трагічний для нього день, він сам ліг на залізничні колії і при наближенні поїзда не відреагував на сигнал машиніста. Від отриманих ран дитина загинула на місці.

Також ми повідомляли, в Одесі під поїзд потрапила молода дівчина.

Трагічний інцидент на залізниці біля Ленселища трапився вдень у понеділок.

За даними поліції, загиблою виявилася 23-річна місцева жителька, яка переходила через залізничні колії в невстановленому місці. Дівчина була в навушниках і не почула попереджувальні сигнали, які подавав машиніст, і крики перехожих про наближення локомотива. Медиків і поліцейських на місце викликали свідки події, проте врятувати молоду одеситку не вдалося.

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