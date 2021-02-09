Поліція і родичі просять допомогти з пошуками 14-річної дівчинки, яка безслідно зникла в Одеському регіоні

Як передає Politeka.net, така інформація з'явилася на сайті Нацполіції в Одеській області.

Неповнолітня Дарина Щербан, 2006 року народження, яка проживає в селищі Мирне, вийшла з дому ще 7 лютого і відтоді назад не поверталася.

Прикмети зниклої дівчинки: зріст 170 см, волосся темне довге, очі зелені.

У день зникнення була одягнена в коричневу куртку, спортивні штани і чорні чоботи.

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, просимо зателефонувати в Одеський РУП № 2 за телефоном (04852) 779 43 92 або за спецлінією «102», - повідомили в поліції.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі шукали безслідно зниклого 16-річного хлопця з рудим волоссям і веснянками на обличчі.

Так, в розшук був оголошений Занділов Семена Сергійовича, 2005 року народження.Юний одесит вийшов з дому близько трьох годин 6 лютого і з тих пір не давав про себе знати.

Прикмети неповнолітнього: на вигляд 16 років, зріст близько 128 см, худорлявої статури, руде коротке волосся, очі карі.

В останній раз, коли його бачили був одягнений в чорну шапку, чорну куртку, сорочку в сіро-червону клітку, темно-сині штани і чорні чоботи.

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