В Одесу досить часто приїжджають злодії-кишенькові злодії, які не проти поживитися чужими речами

Деяких з них вдається зловити. Так, днями поліцейські затримали двох гастролерів із Закавказзя і одного з сусідньої країни, які грабували одеситів і жителів області, передає Politeka.net, з посиланням на прес - службу ГУНП в Одеській області.

Перший викрадач кавказької зовнішності вкрав сумку з автомобіля одеситки з грошима і особистими речами майже на шістнадцять тисяч гривень. Це сталося на Таїровому на вулиці Ільфа і Петрова. Зловмисник скористався тим, що жінка, припаркувавшись і відкривши двері машини, на хвилину відволіклася. Потерпіла помітила чоловіка вже тоді, коли той кинувся бігти, і стала кликати на допомогу, що дозволило затримати його по гарячих слідах.

Ще один 44-річний чоловік в одеській маршрутці непомітно витягнув з рюкзака молодої дівчини гаманець з грошима і банківською картою. Вона помітила це, коли вийшла з автобуса в одному зі спальних районів міста. Його затримали по гарячих слідах на вулиці Академіка Корольова.

А третій правопорушник в одному з сіл Лиманського району намагався викрасти велосипед з під'їзду багатоповерхівки. Зловмиснику завадив сусід потерпілої. Зупинивши незнайомця, який їхав на чужому велосипеді, чоловік про всяк випадок викликав поліцію.

Усіх трьох зловмисників затримали та повідомили про підозру у крадіжці.

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