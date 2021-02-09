В Одесі вдруге за день шукають бомбу в будівлі Приморського суду на вулиці Балківській
Перша інформація про мінування надійшла від аноніма о 09.39 у вівторок 9 лютого. Про це повідомили на
Для перевірки об'єкта були направлені вибухотехніки, слідчо-оперативна група територіального підрозділу, кінологи та ДСНС. З будівлі довелося евакуювати 150 осіб. Того разу вибухівку не виявили.
Через дві години прийшло повторне анонімне повідомлення про мінування Приморського суду на вулиці Балківській. Воно надійшло в поліцію о 12.44.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Ротару ледь стримала сльози за лаштунками "Вечірнього Кварталу" , що сталося: "Дуже важко..."
"Майстер Шеф. Професіонали 3" стартував, як склалися долі зірок попередніх сезонів: "Теплі відносини припинилися..."
Напівроздягнена дружина "Холостяка" Добриніна показала вагітний животик без фільтрів: "Росте настільки швидко..."
Дружина Кошового з "Квартал 95" відверто розповіла про вбивство батька і погрози: "Час не лікує"
Як повідомляє місцевий сайт
Засідання довелося перенести.
Також 9 лютого в Приморському суді повинні були провести чергове засідання у справі Олександра Орлова, обвинуваченого в причетності до організації побиття громадських діячів і журналістів на порозі Одеської ОДА 19 лютого 2014 року.
Тільки вчора ми повідомляли, що в Одесі "замінували" дитячі садки, а також школу Столярського в центрі міста.
Поліцейські до ночі перевіряли інформацію і на щастя,
не виявили вибухонебезпечних предметів
Правоохоронці завершили перевірку навчальних закладів о 21: 00.
Зазначається, що близько півсотні поліцейських були залучені до пошуку мін.
Нагадаємо, що безжальна стихія атакувала Одесу, дороги перетворилися на ковзанку: відео того, що відбувається
Як повідомляла Politeka, стихія вийде з-під контролю в Одесі, жителів просять залишатися вдома: оголошено штормове попередження
Також Politeka писала, що під Одесою дівчина брела по трасі в пошуках батька: "була одягнена не по погоді"