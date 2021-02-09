В Одесі вдруге за день шукають бомбу в будівлі Приморського суду на вулиці Балківській

Перша інформація про мінування надійшла від аноніма о 09.39 у вівторок 9 лютого. Про це повідомили на сайті Нацполіції, передає Politeka.net.

Для перевірки об'єкта були направлені вибухотехніки, слідчо-оперативна група територіального підрозділу, кінологи та ДСНС. З будівлі довелося евакуювати 150 осіб. Того разу вибухівку не виявили.

Через дві години прийшло повторне анонімне повідомлення про мінування Приморського суду на вулиці Балківській. Воно надійшло в поліцію о 12.44.

Як повідомляє місцевий сайт УСІ , сьогодні в цьому суді мало відбутися засідання у справі про замах у 2014 році на Андрія Юсова, який тоді був головою Одеської обласної організації партії «УДАР». Планувалося, що буде винесено вирок антимайданівцю Володимиру Цапліну, який вчинив замах.

Засідання довелося перенести.

Також 9 лютого в Приморському суді повинні були провести чергове засідання у справі Олександра Орлова, обвинуваченого в причетності до організації побиття громадських діячів і журналістів на порозі Одеської ОДА 19 лютого 2014 року.

Тільки вчора ми повідомляли, що в Одесі "замінували" дитячі садки, а також школу Столярського в центрі міста.

Поліцейські до ночі перевіряли інформацію і на щастя,

не виявили вибухонебезпечних предметів

Правоохоронці завершили перевірку навчальних закладів о 21: 00.

Зазначається, що близько півсотні поліцейських були залучені до пошуку мін.

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