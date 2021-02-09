В Одеській області за рік стало більше мільйонерів

Зокрема, доходи в сумі понад 1 млн гривень, отримані протягом 2020 року, задекларували 442 особи. І це майже на 30 % більше порівняно з попереднім 2019 роком, інформує сайт Vgorode, з посиланням на Державну податкову службу в Одеській області.

Повідомляється, що минулого року свої доходи задекларували 42132 жителі регіону, з яких 442 складають мільйонери. Їх частка в загальній структурі задекларованих доходів становить 3,5 млрд грн.

За даними декларацій, громадянами визначено податкові зобов'язання до сплати самостійно з податку на доходи фізичних осіб у сумі 143,5 млн грн податку на додаткову вартість та 22,3 млн грн військового збору.

Мільйонерам Одеської області нарахували 65 млн грн ПДФО і 9,2 млн грн військового збору.

Раніше ми повідомляли, що на засідання міськради в Одесі вже ходять з тваринами вартістю півтори тисячі євро.

Так, під час апаратної наради в одному з крісел за спиною віце-мера Дмитра Жемана була помічена собака породи - кавалер-кінг-чарльз-спанієль рубінового забарвлення. Це собака англійських королів, ціна на таку стартує від 1.5 тисяч євро.

Кому саме з депутатів вона належить поки не відомо, проте відомо, що королівська особа поводилася спокійно, не привертала до себе увагу і не відволікала чиновників і мера від серйозних справ.

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