Південний циклон, який вирує по всій Україні, добереться до Одеси

Про різке погіршення погодних умов на території Одеського регіону повідомляють синоптики Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

Протягом доби 12 лютого очікується сильний сніг з хуртовиною, снігові замети, на дорогах ожеледиця, сніговий накат. Утворення снігового покриву. Буде дути сильний північно-західний вітер, пориви якого складуть 17-22 метрів в секунду.

Циклон принесе з собою морози до -16 градусів вночі, які протримаються як мінімум 7 днів.

Починаючи з вечора 11 лютого йтиме дощ з переходом у сніг.

Ускладнення погоди відповідає ІІ рівню небезпеки (Помаранчевий). Такі метеоумови можуть призвести до порушень електропостачання, роботи служб комунального господарства, будівельної галузі, порушень руху транспорту на автошляхах області, дорогах та вулицях населених пунктів.

У зв'язку з цим Одеська мерія переконливо просить городян максимально обмежити переміщення по місту, без гострої необхідності не виїжджати на особистому автотранспорті на вулиці Одеси. Літнім людям, вагітним жінкам і дітям рекомендовано максимально обмежити перебування на вулиці.

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