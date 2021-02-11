В Одесі сталося чергове обвалення будівлі

Обвал стався в ніч на 11 лютого на вулиці Мечникова, 15. Там звалилася стіна і дах покинутої будівлі заводу з виробництва морозива. Відповідне відео оприлюднив місцевий паблік "Одеса як вона є", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, скролльте сторінку до кінця)

Уламки будівлі пошкодили кілька кіосків, які стояли впритул до будинку. У них пом'яло дахи, а також повилітали шибки.

Вранці до місця події під'їхали представники мерії, заступник директора Департаменту міського господарства міськради Віталій Цуркан каже, що всередині, мабуть, нікого не було в момент обвалення. Територію починають огороджувати. Присутній власник будівлі.

На щастя, в результаті обвалення ніхто не постраждав.

"Щось часто останні дні все руйнується...Занадто довго, ймовірно, він простояв безхазяйно, тепер, швидше за все, виросте чергова філія «кадорівки», - іронізують автори пабліку.

До слова, будівля є пам'яткою історії та архітектури, побудована вона ще в 1893 році, архітектори — с.Ландесман і Г. Левін. Спочатку тут була жіноча гімназія, а пізніше профшкола. Саме в цій школі колись навчався конструктор ракетно-космічних систем Сергій Корольов, про що також говорить меморіальна табличка на будівлі.

Останнім будівлю використовував холодокомбінат»Полярна зірка".

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