В Одеській області зникли дві людини

Так, у поліції не припиняються пошуки 36-річного чоловіка, який зник 3 місяці тому.

Як повідомили в прес-службі місцевої поліції, житель Кілії Олексій Чапраз, 1984 року народження, пішов з дому ще 9 листопада минулого року і до теперішнього часу його місцезнаходження невідоме, передає Politeka.net

Прикмети: зріст 175 см, середньої статури, чорне коротке волосся, зелені очі. Був одягнений в чорну шкіряну куртку, чорні спортивні штани з лампасами білого кольору і чорні кросівки. На голові чорна шапка.

Особливі прикмети: носить окуляри, на правій кисті татуювання у вигляді літери «А».

"Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження чоловіка, просять зателефонувати до відділення поліції № 1 Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області за телефоном: (04843) 4-22-60, 0986333776 (чергова частина цілодобово), або за спецлінією «102», - йдеться в повідомленні.



Також стало відомо про ще одне зникнення.

65-річна жінка, яка має проблеми з серцем зникла 9 лютого в місті Чорноморську Одеської області.

Як повідомили на пошуковій платформі "На виручку. Кращі люди. Одеса" Єрмолаєва Алла Миколаївна пішла з дому 9 лютого 2021 р.о 12.00 і досі не повернулася додому.

Була одягнена в червоне довге пальто (на фото), сірі штани, рожеву шапку.

"Якщо комусь що-небудь відомо про місцезнаходження Алли Миколаївни, просимо терміново повідомити за телефоном: 0674827700 - керівник громадської організації», - йдеться в повідомленні.

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