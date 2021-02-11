В Одеській області зникли дві людини
Так, у поліції не припиняються пошуки 36-річного чоловіка, який зник 3 місяці тому.
Як повідомили в прес-службі місцевої поліції, житель Кілії Олексій Чапраз, 1984 року народження, пішов з дому ще 9 листопада минулого року і до теперішнього часу його місцезнаходження невідоме, передає Politeka.net
Прикмети: зріст 175 см, середньої статури, чорне коротке волосся, зелені очі. Був одягнений в чорну шкіряну куртку, чорні спортивні штани з лампасами білого кольору і чорні кросівки. На голові чорна шапка.
Особливі прикмети: носить окуляри, на правій кисті татуювання у вигляді літери «А».
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"Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження чоловіка, просять зателефонувати до відділення поліції № 1 Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області за телефоном: (04843) 4-22-60, 0986333776 (чергова частина цілодобово), або за спецлінією «102», - йдеться в повідомленні.
Також стало відомо про ще одне зникнення.
65-річна жінка, яка має проблеми з серцем зникла 9 лютого в місті Чорноморську Одеської області.
Як повідомили на пошуковій платформі "На виручку. Кращі люди. Одеса" Єрмолаєва Алла Миколаївна пішла з дому 9 лютого 2021 р.о 12.00 і досі не повернулася додому.
Була одягнена в червоне довге пальто (на фото), сірі штани, рожеву шапку.
"Якщо комусь що-небудь відомо про місцезнаходження Алли Миколаївни, просимо терміново повідомити за телефоном: 0674827700 - керівник громадської організації», - йдеться в повідомленні.
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