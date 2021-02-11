Стали відомі нові подробиці ДТП в Одесі, коли п'яний водій збив двох школярів, які переходили дорогу по «зебрі»
Нагадаємо, що ДТП сталося минулого тижня на розі вулиць Розумовської та Мясоєдовської. Водій поїхав на червоний сигнал світлофора і зіткнувся з мікроавтобусом. Автомобіль відкинуло на пішохідний перехід. В цей час по ньому переходили дорогу 8-річний хлопчик і 9-річна дівчинка. Обох забрала швидка. Після з'ясування всіх обставин виявилося: 20-річний водій був п'яний, до того ж у нього не було водійських прав. А машину він взяв у товариша кілька днів тому, щоб покататися.
Зараз дітям стало краще. Про це повідомляє громадський активіст Олег Михайлик з посиланням на волонтерів, які їм допомагають.
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Дівчинка після коми прийшла в себе, їй дають медикаментозний сон. У неї черепно-мозкова травма, є підозра на травму очей. Її брат постраждав менше і відчуває себе краще.
Волонтер Ольга Гуз повідомила, що водій не сплатив жодного чека на ліки і навіть з мамою постраждалих дітей на зв'язок не виходив. Частину ліків мама купує сама. Допомагають поки тільки небайдужі люди. Відомо, що жінка самостійно виховує діток і працює перукарем, тому тягнути лікування сама вона довго не зможе. Одеситів закликають допомогти їй перекладом на карту. Будь-яка сума буде їм на допомогу.
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