Процедуру повернення одеським вулицям попередніх назв призупинили
Про це повідомили в мерії Одеси і пояснили причину.
Так, питання про перейменування проспекту Небесної Сотні і вулиці Інглезі в Одесі тимчасово відклали через карантин.
У міськраді пояснили, що для повернення колишньої назви в Одесі необхідно провести громадські слухання, а це на даний момент неможливо.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Скромницю Шоптенко з "Танців з зірками" не впізнати після маніпуляцій з обличчям: "Занадто..."
Груба Полякова образила Тіну Кароль до сліз, вибачення не допомогли: "Для мене Ольга більше не існує"
Зірка 1+1 Соломія Вітвіцька приголомшила сумною звісткою про чоловіка: "О, Боже, як шкода"
Заплакана Тіна Кароль відповіла хамовитій Поляковій, налякавши похмурим виглядом: "Скандал починається…"
Також у мерії зазначили, що під час прийняття рішення врахують результати онлайн-голосування, яке проходило на платформі "соціально активний громадянин".
Через два місяці після онлайн-громадських слухань з перейменування вулиць Небесної Сотні та Інглезі назад в Маршала Жукова і 25-ї Чапаєвської дивізії, в голосуванні взяли участь 715 одеситів. З них 464 (65%) підтримали повернення радянських назв вулиць.
Нагадаємо, що раніше мер Одеси Геннадій Труханов заявляв, що М маршал СРСР Георгій Жуков не підпадає під закон про декомунізацію, як і назва вулиці 25-ої Чапаєвської дивізії, яка в даний час носить ім'я Інглезі.
Нагадаємо, що на зупинці іномарка переїхала пішохода, кадри трагедії в Одеській області: "не побачив у темряві"
Також Politeka повідомляла, що на Одесу насуваються люті морози і снігопад: "оголошено помаранчевий рівень небезпеки»