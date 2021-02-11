Процедуру повернення одеським вулицям попередніх назв призупинили

Про це повідомили в мерії Одеси і пояснили причину.

Так, питання про перейменування проспекту Небесної Сотні і вулиці Інглезі в Одесі тимчасово відклали через карантин.

У міськраді пояснили, що для повернення колишньої назви в Одесі необхідно провести громадські слухання, а це на даний момент неможливо.

Також у мерії зазначили, що під час прийняття рішення врахують результати онлайн-голосування, яке проходило на платформі "соціально активний громадянин".

Через два місяці після онлайн-громадських слухань з перейменування вулиць Небесної Сотні та Інглезі назад в Маршала Жукова і 25-ї Чапаєвської дивізії, в голосуванні взяли участь 715 одеситів. З них 464 (65%) підтримали повернення радянських назв вулиць.

Нагадаємо, що раніше мер Одеси Геннадій Труханов заявляв, що М маршал СРСР Георгій Жуков не підпадає під закон про декомунізацію, як і назва вулиці 25-ої Чапаєвської дивізії, яка в даний час носить ім'я Інглезі.

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