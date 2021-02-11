В Одесі домушники настільки знахабніли, що після того, як їх спіймали на крадіжці, вирішили дати хабар

Як повідомили патрульній поліції, посеред ночі інспектори затримали двох чоловіків, які намагалися обчистити квартиру вулиці Великій Арнаутській, передає Politeka.net

Пильні сусіди, подзвонили в поліцію і повідомили про невідомих зломщиків, які пошкодили вікно в квартирі на першому поверсі і намагалися звідти щось винести.

Прибувши на місце виклику, патрульні виявили та затримали зловмисників. При спілкуванні з копами, чоловіки помітно нервували і не могли пояснити мету свого перебування за вказаною адресою.

Згодом, щоб уникнути відповідальності за злочин, один із затриманих запропонував патрульним сто доларів США.

Правоохоронці повідомили затриманому про кримінальну відповідальність, але чоловік продовжував пропонувати гроші.

На місце викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин події.

Одесити в соцмережах вже прокоментували інцидент.

"100 доларів? Гості зі сходу зовсім знахабнівши.Так дешево оцінювати послуга патрульний поліція ...",- пишуть в мережі.

До цього ми повідомляли про дві масштабні афери через Інтернет.

У першому випадку жертвою шахраїв став 50-річний чоловік, який проживає в селі Мирне. Він замовив на одному з сайтів добрива і заплатив за них більше мільйона гривень передоплати, але товар так і не отримав.

Інший випадок-34-річна мешканка села Петрове хотіла придбай через Інтернет автомобіль з Європи та перерахувала на рахунок невідомого понад сто тисяч гривень передоплати. Замовленого транспорту ошукана жінка так і не дочекалася.

За всіма зареєстрованими фактами правоохоронці розпочали провадження за статтею за шахрайство.

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Як повідомляла Politeka, шахраї під виглядом соцпрацівників промишляють в Одесі, хто під ударом.

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