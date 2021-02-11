В Одесі господарі кинули собаку бійцівської породи одну в квартирі, яку орендували

Про кричущий інцидент йдеться в сюжеті "7 каналу", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Так, в одному з будинків на вулиці Добровольського сусіди поскаржилися на постійний шум, який доносився з квартири.

Як з'ясувалося, стаффордширський тер'єр на прізвисько Малюк був закритий в маленькій клітці в чужій оселі відомо, що собака жила одна як мінімум два місяці, лише зрідка до нього приходили власники квартири.

Багато волонтерів побоялися забирати пса в місцеві притулки через небезпечну породу. Однак трохи пізніше кінологи з центру собаківництва "Страж" взяли бійцівського собаку під свою опіку.

Вони розповіли, що тварина була дуже сильно налякана, настільки, що не виходила з клітки ні під яким приводом. Малюка довелося діставати за допомогою зашморгу.

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Невідомий прибив цвяхами кота до дерев'яного хреста. Це сталося в одному з населених пунктів Подільського району.

Моторошну картину побачила одна з місцевих мешканок і викликала поліцію.

Прибулі правоохоронці виявили посеред вулиці дерев'яний хрест, на якому цвяхами було прибито тіло мертвого кота.

Вживаються заходи щодо встановлення особи, причетного до даного правопорушення.

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