В Одесі поліція затримала батька-ґвалтівника

Подробиці розповіли в прес - службі регіонального ГУНП, передає Politeka.net

Повідомляється, що 48-річний чоловік систематично ґвалтував дружину і двох дочок, одній з яких всього 15 років.

Про знущання над сім'єю в правоохоронні органи звернулися сторонні люди. Самі жертви ґвалтівника були настільки налякані, що тримали все в таємниці не один рік.

Одесит сказав дружині, що це його мрія і почав розбещувати дочок, коли їм було 13 і 16 років, переконуючи, що це норма, а коли ті стали чинити опір, почав застосовувати до них фізичну силу і залякувати, щоб ті нічого не розповідали матері.

Одна з дочок перебувала в такому страху, що навіть замислювалася про самогубство. Крім того, жінка і сама була жертвою домашнього тирана і ґвалтівника, який, до всього іншого, був раніше судимий за тяжкі злочини.

У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом зґвалтування. В його рамках призначено ряд експертиза. Фігурант затриманий в процесуальний порядок. Він загрожує до п'ятнадцяти лет позбавлення волі.

Крім той, в ходу слідство буде дана оцінка дія правопорушник, спонукавши одну з його дочка покінчивши з життям.

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