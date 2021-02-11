В Одесі помітили маленького хлопчика, який вночі бродив вулицями без супроводу дорослих

На дитину, яка йшла вздовж дороги одна на вулиці Хімічній, звернули увагу перехожі та викликали поліцію. Про це повідомили в патрульній службі, передає Politeka.net

Інспектори миттєво відреагували на повідомлення і приїхали за вказаною адресою. Там вони побачили добре одягненого дворічного хлопчика.

Дитина не розмовляла, тому не могла пояснити поліцейським, як його звуть і де він живе. Патрульні приступили до пошуків його батьків, опитуючи місцевих, проте ніхто нічого не знав і тоді малюка привезли у відділення.

Але незабаром в поліцію самі подзвонили його батьки.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі батьків закликали не пускати дітей до школи в п'ятницю, 12 лютого.

Причина - стрімке погіршення погодних умов, які принесе арктичний циклон Волкер. Як зазначила глава департаменту освіти Олена Буйневич, всі школи Одеси працюватимуть, однак у зв'язку з сильними снігопадами, ускладненнями на дорогах і зниженням температури повітря міські служби рекомендують по можливості залишати дітей вдома.

"Шановні батьки, візьміть до уваги. Навчальні заклади завтра працюють, але якщо є можливість обмежити пересування по місту, діти вчаться далеко і добираються самостійно", - повідомила вона.

Олена Буйневич особливо підкреслила, що в п'ятницю, 12 лютого, пропуск не буде вважатися прогулом, якщо довести до відома класного керівника.

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