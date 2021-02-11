Під Одесою неадекватна жінка розбила цеглинами шість автомобілів

Подія трапилася вранці, 11 лютого в селищі Хлібодарському. Спочатку про це розповіли очевидці в телеграм-каналі "Одеса-Інфо", передає Politeka.net

Місцеві кажуть, що жінка бігала і кричала фразу "люди, ви де?". Також вона заглядала в кожен автомобіль і била двері в під'їзд. За зовнішнім виглядом жінки, сусіди запідозрили дію якихось наркотичних речовин і викликали правоохоронців.

Пізніше інформацію прокоментували поліцейські, розповівши подробиці.

Після того, як правоохоронці прибули на місце виклику, застали там 39-річну зловмисницю.

Жінка не змогла пояснити навіщо вона це зробила. Опитавши родичів жінки і власників пошкоджених автомобілів, поліцейські з'ясували, що вона розбила шість машин. У тому числі і свій автомобіль.

Зараз вона відправлена медзаклад, де повинні з'ясувати чи була вона під впливом психотропів.

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