Під Одесою неадекватна жінка розбила цеглинами шість автомобілів
Подія трапилася вранці, 11 лютого в селищі Хлібодарському. Спочатку про це розповіли очевидці в телеграм-каналі "Одеса-Інфо", передає Politeka.net
Місцеві кажуть, що жінка бігала і кричала фразу "люди, ви де?". Також вона заглядала в кожен автомобіль і била двері в під'їзд. За зовнішнім виглядом жінки, сусіди запідозрили дію якихось наркотичних речовин і викликали правоохоронців.
Пізніше інформацію прокоментували поліцейські, розповівши подробиці.
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Після того, як правоохоронці прибули на місце виклику, застали там 39-річну зловмисницю.
Жінка не змогла пояснити навіщо вона це зробила. Опитавши родичів жінки і власників пошкоджених автомобілів, поліцейські з'ясували, що вона розбила шість машин. У тому числі і свій автомобіль.
Зараз вона відправлена медзаклад, де повинні з'ясувати чи була вона під впливом психотропів.
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