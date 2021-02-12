Арктичний циклон Волкер, який зараз господарює в Україні, встиг вже наробити бід в Одеській області

Станом на 12 лютого, в регіоні було знеструмлено повністю або частково двадцять населених пунктів. Про це повідомили в ДТЕК «Одеські електромережі», передає Politeka.net

У відомстві уточнили, що через сильний вітер, мокрий сніг і дощ найбільше постраждав Одеський район, де без електрики залишилися 16 населених пунктів. Ще чотири села знеструмлені в Білгород-Дністровському районі.

Над відновленням електропостачання працюють шість аварійних бригад у складі 18 фахівців. Також задіяно шість одиниць спецтехніки.



Відзначимо, що в п'ятницю 12 лютого в Одесу знову повернулася зима.

За прогнозами синоптиків, небо над Одесою буде переважно хмарним.

Протягом дня температура повітря буде опускатися з 6 градусів тепла, які радували нас напередодні ввечері, до 10 морозу до ночі п'ятниці. Рано вранці термометри покажуть близько 5 градусів нижче нуля, а вдень повітря охолоне до 7 градусів морозу. Температура вночі складе близько 10 градусів зі знаком «–».

Також буде дути шквальний північно-західний вітер – пориви досягнуть 25 м\с. Сніг, який почнеться напередодні вночі, за планом синоптиків, закінчиться ближче до обіду.

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