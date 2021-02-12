В Одесі спіймали молодого хлопця, який промишляв крадіжками в церкві і не тільки

Так, в одному з одеських храмів 23-річний хлопець прикинувся прихожанином, а потім після богослужіння непомітно виніс дорожню сумку, яку працівник церкви ненадовго залишив без нагляду. Про це розповіли у місцевій поліції, передає Politeka.net

Як з'ясувалося, в сумці знаходилися одяг, смартфон і документи.

Втім, цього злодієві виявилося недостатньо і, через деякий час, він зламав замок на велосипеді, припаркованому біля магазину. На краденому транспорті він відправився на ринок, де продав з рук і смартфон, і сам велосипед.

Злодія вже затримали, частину вкрадених речей повернули. Наразі поліцейські розшукують покупців телефону та велосипеда.

Зловмиснику загрожує до 5 років за ґратами, якщо його визнає винуватицям суд.

Зазначимо, останнім часом випадки крадіжки з храмів почастішали в Одеському регіоні.

Раніше ми писали, що невідомі обчистили ще одну церкву в Одеській області.

Пограбування сталося вночі 6 січня в храмі Святого Димитрія Солунського Московського Патріархату, який знаходиться в селі Виноградар Роздільнянського району.

Злодії люди зламали вхідні двері в храм і викрали всі гроші з урн для пожертвувань.

Всього було вкрадено півтори тисячі гривень.

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