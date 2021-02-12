В Одесі спіймали молодого хлопця, який промишляв крадіжками в церкві і не тільки
Так, в одному з одеських храмів 23-річний хлопець прикинувся прихожанином, а потім після богослужіння непомітно виніс дорожню сумку, яку працівник церкви ненадовго залишив без нагляду. Про це
Як з'ясувалося, в сумці знаходилися одяг, смартфон і документи.
Втім, цього злодієві виявилося недостатньо і, через деякий час, він зламав замок на велосипеді, припаркованому біля магазину. На краденому транспорті він відправився на ринок, де продав з рук і смартфон, і сам велосипед.
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Злодія вже затримали, частину вкрадених речей повернули. Наразі поліцейські розшукують покупців телефону та велосипеда.
Зловмиснику загрожує до 5 років за ґратами, якщо його визнає винуватицям суд.
Зазначимо, останнім часом випадки крадіжки з храмів почастішали в Одеському регіоні.
Раніше ми писали, що невідомі обчистили ще одну церкву в Одеській області.
Пограбування сталося вночі 6 січня в храмі Святого Димитрія Солунського Московського Патріархату, який знаходиться в селі Виноградар Роздільнянського району.
Злодії люди зламали вхідні двері в храм і викрали всі гроші з урн для пожертвувань.
Всього було вкрадено півтори тисячі гривень.
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