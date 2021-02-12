На вихідних в Одесі синоптики прогнозують сильний мороз, а також ожеледь
Такий прогноз погоди Гідрометцентру Чорного і Азовського морів на 13 і 14 лютого, передає Politeka.net
У суботу в Одесі похмурий ранок зміниться ясним днем і безхмарним ввечері. Опадів синоптики не обіцяють, а ось вітер буде дути сильний, північно-західного напрямку 9-14 метрів в секунду, пориви досягнуть 15-24 метрів в секунду. Температура вночі 11-13 градусів морозу, вдень 5-7 морозу.
По Одеській області прогнозується хмарність з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледиця.
Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду, пориви 15-18 метрів в секунду.
Температура вночі 10-15 °С морозу, вдень 2-7 °С морозу, на півночі до 10 °С морозу.
На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 2-4 км, ожеледиця.
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У неділю, хмарна погода очікується вранці і вдень, а ввечері небо проясниться. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 8-13 градусів морозу, вдень 0-5 морозу.
Раніше ми писали, що арктичний циклон Волкер, який зараз господарює в Україні, встиг вже наробити Бід в Одеській області.
У регіоні було знеструмлено повністю або частково двадцять населених пунктів.
Через сильний вітер, мокрий сніг і дощ найбільше постраждав Одеський район, де без електрики залишилися 16 населених пунктів. Ще чотири села знеструмлені в Білгород-Дністровському районі.
Нагадаємо, що біля берегів Одеси вітер підняв триметрові хвилі, відео: "" Такого моря Ви ще не бачили"
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