У деяких одеських дворах у лютому вже зацвіли перші квіти-проліски
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9 лютого в Одесу прийшло потепління і розпустилися проліски.
На галявинах, де пригрівало сонце, можна було побачити цілі килими білого кольору. Вони дуже помітні на тлі темної землі, яку ще не встигла укрити зелена трава.
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Квіти виявили на Черемушках. Немов казка "12 місяців" втілилася в життя.
Жителі Одеси з радістю милувалися першими ознаками наближення весни, проте недовго.
У п'ятницю, 12 лютого в Одесу знову повернулася зима і вкрила квіти снігом.
А тим часом синоптики прогнозують сильні морози на вихідних.
У суботу в Одесі похмурий ранок зміниться ясним днем і безхмарним ввечері. Опадів синоптики не обіцяють, а ось вітер буде дути сильний, північно-західного напрямку 9-14 метрів в секунду, пориви досягнуть 15-24 метрів в секунду. Температура вночі 11-13 градусів морозу, вдень 5-7 морозу.
У неділю, хмарна погода очікується вранці і вдень, а ввечері небо проясниться. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 8-13 градусів морозу, вдень 0-5 морозу.
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