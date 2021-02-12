У деяких одеських дворах у лютому вже зацвіли перші квіти-проліски

Про це йдеться в сюжеті « ТСН », передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

9 лютого в Одесу прийшло потепління і розпустилися проліски.

На галявинах, де пригрівало сонце, можна було побачити цілі килими білого кольору. Вони дуже помітні на тлі темної землі, яку ще не встигла укрити зелена трава.

Квіти виявили на Черемушках. Немов казка "12 місяців" втілилася в життя.



Жителі Одеси з радістю милувалися першими ознаками наближення весни, проте недовго.

У п'ятницю, 12 лютого в Одесу знову повернулася зима і вкрила квіти снігом.



А тим часом синоптики прогнозують сильні морози на вихідних.

У суботу в Одесі похмурий ранок зміниться ясним днем і безхмарним ввечері. Опадів синоптики не обіцяють, а ось вітер буде дути сильний, північно-західного напрямку 9-14 метрів в секунду, пориви досягнуть 15-24 метрів в секунду. Температура вночі 11-13 градусів морозу, вдень 5-7 морозу.

У неділю, хмарна погода очікується вранці і вдень, а ввечері небо проясниться. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 8-13 градусів морозу, вдень 0-5 морозу.

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