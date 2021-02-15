В Одесі співробітник банку вкрав гроші у клієнта
Як передає Politeka.net, подробиці повідомили у прес-службі поліції.
Працівник банку за допомогою власного електронного кабінету змінив номер контактного телефону клієнта, його паспортні дані та ІПН, а після цього незаконно заволодів грошима в розмірі 30 тисяч, які перебували на картковому рахунку.
Він використовував надані йому електронні доступи до внутрішніх банківських мереж і систем для оформлення заявки на видачу грошей.
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Банківському співробітнику вже оголосили про підозру у несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблялася в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігалася на носіях такої інформації, як особі, яка мала право доступу до неї (ч. 1 ст.362 КК).
Чоловікові загрожує або штраф у розмірі 3400-6800 гривень або виправні роботи на строк до двох років.
До цього ми повідомляли про дві масштабні афери через Інтернет.
У першому випадку жертвою шахраїв став 50-річний чоловік, який проживає в селі Мирне. Він замовив на одному з сайтів добрива і заплатив за них більше мільйона гривень передоплати, але товар так і не отримав.
Інший випадок-34-річна мешканка села Петрове хотіла придбай через Інтернет автомобіль з Європи та перерахувала на рахунок невідомого понад сто тисяч гривень передоплати. Замовленого транспорту ошукана жінка так і не дочекалася.
За всіма зареєстрованими фактами правоохоронці розпочали провадження за статтею за шахрайство.
Нагадаємо, що на Одещині чоловік розправився з колегою заради 50 тисяч гривень: "попросив відвезти в інше місто"
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