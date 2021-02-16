Переповнені школи та дитячі садки стали серйозною проблемою для Одеси

Зокрема, на кожні 100 місць у міських дитсадках припадає 140 дітей, а черга до дитячих закладів становить 1968 осіб.

Таку інформацію озвучила директор Департаменту освіти і науки Олена Буйневич, пише Таймер .



Чиновниця повідомила, що всього в одеських дитячих садках перебуває близько 30 тисяч вихованців.

Ситуація вкрай складна, її не рятує те, що в минулому році були відкриті 9 нових груп: шість - в дитсадок № 145 і по одній - в Садках 187, 95 і 96.

Школи також перевантажені учнями, запевняє Буйневич. Багатьом з них доводиться працювати у дві зміни і з кожним роком таких навчальних закладів все більше.

В середньому в одному класі (а всього їх в одеських школах 3749 класів, що на 97 більше, ніж у попередньому році) навчаються 29 школярів при нормі в 25 осіб.

Раніше ми повідомляли, що підліток з Одеси поїхав на навчання в інше місто і безслідно зник.

Про зникнення сімнадцятирічного Андрія Єрмоленка повідомили в поліції.

Як стало відомо, ще 12 лютого хлопець поїхав в місто Чорноморськ на навчання і досі не повернувся.

Прикмети зниклого: зріст 180 сантиметрів, Середня статура, русяве волосся.

В останній раз, коли його бачили був одягнений у в'язану темно-синю жилетку, чорні тактичні джинси, чорну куртку, чорну шапку з написом Polic.

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