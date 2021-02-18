В Одеській області виявили замерзле тіло людини

Моторошну знахідку виявили між Тузлами і Базар'янкою, на березі лиману в Татарбунарському районі. Фотознімок оприлюднили очевидці в соцмережах, передає Politeka.net.

У той же час в поліції повідомили, що на місці вже працюють правоохоронці. Тіло відправлять на експертизу. Більш детальна інформація буде дещо пізніше.

За попередньою інформацією, це труп чоловіка, який завмер внаслідок аномальних морозів для цієї місцевості.

А тим часом синоптики повідомили про те, що зима не збирається так просто здаватися і вже завтра обрушиться на Одеську область з новою силою.

У п'ятницю, 19 лютого обіцяється чергова порція морозів, температура опуститися до -10 градусів.

В Одесі весь час стоятиме хмарна погода, вдень Хмари ненадовго розсіяться, щоб ввечері знову з'явитися. Вітер буде дути змінних напрямків, 15-18 метрів в секунду. Вночі похолодає до 10-15 °С нижче нуля, вдень температура підніметься близько 3-8 °С морозу. Опадів у цей день синоптики не обіцяють.

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