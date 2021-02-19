Велике щастя, що є такі небайдужі люди

Житель Одеської області врятував трьох дітей, які провалися під лід

Подія трапилася на Тилігульському Лимані біля села Коблево в Миколаївській області. Про неї розповіли в телеграм-каналі "Підслухано Одеса" показавши фотографію героя Ігоря Григоряна з Южного, передає Politeka.net

Так, вдень 17 лютого водій на своїй вантажівці проїжджав по мосту біля села Коблево, коли помітили, що троє дітей провалилися під лід.

Побачивши, що у воді хтось борсається, ігор негайно зупинив фуру, прибіг на берег, спробував зайти на лід, але двічі провалився у воду. Тоді він зробив з підручних засобів мотузку і по одному почав витягувати дітвору на берег.

Після цього на допомогу до нього збіглися й інші люди. Разом вони витягли дітей і місцеві жителі відвезли їх в селищну лікарню.

Як виявилося, діти вийшли на лід, щоб подивитися на лебедів. Двом по 12 років, одному - 10. Наразі стан їхнього здоров'я задовільний.

«Велике щастя, що такі небайдужі люди, як Ігор Григорян, встигли вчасно!» ,- йдеться в публікації телеграм-каналу.

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