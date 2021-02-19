Житель Одеської області врятував трьох дітей, які провалися під лід
Подія трапилася на Тилігульському Лимані біля села Коблево в Миколаївській області. Про неї розповіли в телеграм-каналі "Підслухано Одеса" показавши фотографію героя Ігоря Григоряна з Южного, передає Politeka.net
Так, вдень 17 лютого водій на своїй вантажівці проїжджав по мосту біля села Коблево, коли помітили, що троє дітей провалилися під лід.
Побачивши, що у воді хтось борсається, ігор негайно зупинив фуру, прибіг на берег, спробував зайти на лід, але двічі провалився у воду. Тоді він зробив з підручних засобів мотузку і по одному почав витягувати дітвору на берег.
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
Анджеліна Джолі блиснула пружними сідницями в розпусній сукні без білизни: "Види чудові"
Загадкова Кароль похизувалася колечком на тому самому пальчику, фанати ахнули: "Ідеал для чоловіків"
Пишногруда дружина продюсера "Квартал 95" дозволила собі зайве, ліфчик як вітром здуло: "Дозвольте..."
Рідкісні кадри з батьком Дана Балана потрапили в мережу: на кого схожий "молдавський серцеїд"
Після цього на допомогу до нього збіглися й інші люди. Разом вони витягли дітей і місцеві жителі відвезли їх в селищну лікарню.
Як виявилося, діти вийшли на лід, щоб подивитися на лебедів. Двом по 12 років, одному - 10. Наразі стан їхнього здоров'я задовільний.
«Велике щастя, що такі небайдужі люди, як Ігор Григорян, встигли вчасно!» ,- йдеться в публікації телеграм-каналу.
Нагадаємо, що в Одесі водій іномарки зніс молоденьку дівчину на "зебрі", відео ДТП: "медики примчали і ..."
Також Politeka повідомляла, що трагедія сталася з чоловіком в Одесі, страшні кадри: "прямо на очах у людей..."