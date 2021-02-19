В Одеській області покарали 45-річного чоловіка, за те, що кинув бойову гранату в своїх гостей

Роздільнянський районний суд визнав його винним і засудив до 10-ти років ув'язнення. Про це повідомили в прес-службі Одеської обласної прокуратури, передає Politeka.

На початку серпня минулого року в селі Піщане Балтського району під час спільного вживання спиртних напоїв за місцем проживання засудженого між ним і одним з гостей виникла сварка. Під час конфлікту господар будинку кинув у бік трьох гостей, які приїхали з Вінницької області, гранату.

В результаті вибуху множинні рвані рани отримали двоє чоловіків-41-го і 27-ми років, а також 29 - річна жінка, - їх доставили в лікарню.

Прокурори місцевої прокуратури підтримували звинувачення в суді щодо 45-річного жителя Балтського району, і тепер в найближчі 10 років він проведе за гратами.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі 14-річний хлопчик постраждав в результаті вибуху петарди.

Підліток у себе вдома в Сабанском провулку намагався розпиляти петарду, в результаті чого вона здетонувала у хлопчика в руках.

Потерпілий був госпіталізований в Одеську обласну дитячу лікарню. У нього були відірвані нігтьові фаланги на трьох пальцях лівої руки.

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