В Одесі вночі горів пологовий будинок
Про це повідомляє прес-центр Головного управління ДСНС України в Одеській області.
20 лютого о 03: 02 стало відомо про пожежу в пологовому будинку №5 за адресою.
До прибуття підрозділів ДСНС адміністрацією установи були евакуйовані 74 людини, з яких 46 жінок, 16 немовлят і 12 медичних працівників. Загиблих і постраждалих немає.
На місце пожежі виїжджало 10 одиниць пожежної техніки та 49 чоловік особового складу.
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Рятувальники встановили, що горить майно в побутовому приміщенні на третьому поверсі пологового будинку.
Ймовірна причина пожежі коротке замикання електропроводки в холодильнику.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі судитимуть злочинну банду, що складається з молодих дівчат і хлопців.
Вони підозрюються в серії розбійних нападів і грабежів.
Злочинне угруповання складалося з 4 осіб. Двоє юнаків та дві дівчини протягом жовтня-листопада минулого року скоїли 8 грабежів та розбоїв із застосуванням насильства на території Одеси.
Підозрювані розробили план, за яким забирали у своїх жертв мобільні телефони, годинники, дорогоцінні прикраси і готівкові гроші.
Сума завданих збитків становить близько 130 000 гривень.
Якщо суд доведе їх провину, то зловмисникам загрожує 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.
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