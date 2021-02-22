В Одесі полум'я охопило пункт обігріву для бездомних прямо біля дитячого майданчика

Пожежу зафіксували очевидці після обіду в неділю, 21 лютого на вулиці Академіка Глушка. Там загорівся намет, який встановили співробітники ДСНС для бездомних людей. Відео події показали всі місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

На місці були помічені рятувальники, які ліквідували вогонь.

"Мабуть бездомні добре погрілися", - йдеться в публікації.

Як повідомили в ГУ ДСНС в Одеській області, намет загорівся через димохід. У цей момент в пункті грілися 5 осіб, ніхто не постраждав. Однак роботу пункту згорнули.

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Посеред ночі працівники ДСНС отримали повідомлення про пожежу в пологовому будинку №5 по вулиці Маршала Говорова,28. Прибувши на місце події, було з'ясовано, що загорілося майно в побутовому приміщенні на третьому поверсі пологового будинку.

Після цього пожежники локалізували загоряння о 3: 24, а потім через сім хвилин саму пожежу було ліквідовано на площі 3 м.кВ. До прибуття рятувальників ДСНС, із закладу довелося евакуювати 74 людини, з яких 12 працівників пологового будинку, 16 новонароджених і 46 жінок.

Загиблих і постраждалих не було.

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