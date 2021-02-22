Учнів однієї з одеських шкіл перевели на дистанційне навчання, але це тимчасово

Причиною такого вирішення стали проблеми з опаленням, про це в ході наради повідала директор Департаменту освіти Олена Буйневич в понеділок, 22 лютого, пишуть місцеві ЗМІ .

Так, у школі №51 трапилася аварія в трубах теплопостачання на технічному поверсі.

Чиновниця запевнила, що проблему усунули ще в суботу, опалення вже включили, але для того, щоб приміщення школи прогрілося, в понеділок дітей вирішили залишити вдома.

У той же час директор Департаменту міського господарства Наталія Мостовських додала, що причиною аварії стали замерзлі труби.

Однак одна з депутатів заявила, що батьки цієї школи неодноразово скаржилися на холод в класах, мовляв опалення було відсутнє в школі № 51 всю зиму.

Раніше ми повідомляли, що переповнені школи і дитячі садки стали серйозною проблемою для Одеси.

Зокрема, на кожні 100 місць у міських дитсадках припадає 140 дітей, а черга до дитячих закладів становить 1968 осіб.

Ситуація вкрай складна, її не рятує те, що в минулому році були відкриті 9 нових груп: шість - в дитсадок № 145 і по одній - в Садках 187, 95 і 96.

Школи також перевантажені учнями. Багатьом з них доводиться працювати у дві зміни і з кожним роком таких навчальних закладів все більше.

В середньому в одному класі (а всього їх в одеських школах 3749 класів, що на 97 більше, ніж у попередньому році) навчаються 29 школярів при нормі в 25 осіб.

Нагадаємо, що брак шкіл і дитсадків призвів до колапсу в Одесі: "на кожні 100 місць припадає..."

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