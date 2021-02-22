В Одеській області старанно шукають безслідно зниклого підлітка
Як передає Politeka.net, така інформація з'явилася на сайті Нацполіції області.
Як стало відомо, 12-річний Ігор Ангел пішов з дитячого закладу в селі Троїцьке в понеділок 22 лютого і зник.
Прикмети підлітка: зріст 150 см, худорлявої статури, темне волосся, темні очі.
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Був одягнений в сірий батник, джинси з накладними кишенями.
Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження дитини, просять повідомити в Одеський РУП № 2 за телефоном (04852) 779 43 92 або за спецлінією «102».
Раніше ми повідомляли, що в Одесі після пожежі в квартирі житлового будинку було знайдено тіло 17-річного хлопця без ознак життя.
У ніч на 20 лютого на вулиці Розумовській рятувальники гасили пожежу в квартирі пенсіонерки.
Бездиханне тіло неповнолітнього було виявлено на сходах в двоповерхівці після ліквідації пожежі в квартирі його сусідки поверхом нижче. Хлопчику було всього 17 років.
Попередня причина його смерті-отруєння продуктами горіння.
Також в лікарню доставлені 41-річна жінка і двоє її малолітніх дітей.
За попередньою інформацією, в приміщенні 71-річної одеситки загорівся електрообігрівач. Пожежу рятувальники загасили в межах квартири, але задимлення швидко поширилося по всьому будинку.
Нагадаємо, що трагедія сталася з чоловіком в Одесі, страшні кадри: "прямо на очах у людей..."
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