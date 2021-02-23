В Одеській області поліція затримала підозрюваного, який позбавив життя шкільну вчительку і співробітницю Червоного Хреста Аллу Кубякіну
Жорстоке вбивство сталося в селищі Тарутине минулого місяця. Тоді тіло педагога було знайдено в приміщенні недіючої бібліотеки. Жінку вдарили по голові дерев'яною палицею, і вона померла.
Як повідомляє місцевий сайт "
Підозрюваний відмовився від свідчень, заявивши, що нічого не пам'ятає про той день, тому що був сильно п'яний.
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Наразі чоловік очікує суду, який має обрати йому запобіжний захід.
"Алла Миколаївна мудра людина і жінка з величезним добрим серцем – саме такою вона запам'ятається колегам на все життя, — повідомили її колеги в Червоному Хресті.
Відомо, що Алла Кубякіна працювала вчителем у школі, а з 2010 року виконувала обов'язки голови Тарутинської районної організації Червоного Хреста, одночасно працюючи молодшою медсестрою патронажної служби милосердя товариства.
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