В Одеській області поліція затримала підозрюваного, який позбавив життя шкільну вчительку і співробітницю Червоного Хреста Аллу Кубякіну

Жорстоке вбивство сталося в селищі Тарутине минулого місяця. Тоді тіло педагога було знайдено в приміщенні недіючої бібліотеки. Жінку вдарили по голові дерев'яною палицею, і вона померла.

Як повідомляє місцевий сайт " Думська ", чоловіка вже затримали. Ним виявився житель Тарутине, в його оселі копи виявили одяг зі слідами крові вбитої.

Підозрюваний відмовився від свідчень, заявивши, що нічого не пам'ятає про той день, тому що був сильно п'яний.

Наразі чоловік очікує суду, який має обрати йому запобіжний захід.

"Алла Миколаївна мудра людина і жінка з величезним добрим серцем – саме такою вона запам'ятається колегам на все життя, — повідомили її колеги в Червоному Хресті.

Відомо, що Алла Кубякіна працювала вчителем у школі, а з 2010 року виконувала обов'язки голови Тарутинської районної організації Червоного Хреста, одночасно працюючи молодшою медсестрою патронажної служби милосердя товариства.

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