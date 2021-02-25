В Одеській області чоловік позбавив життя приятеля через борг у 2500 тисячі гривень
Як передає Politeka.net, подробиці повідомили на сайті Нацполіції регіону (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Страшний злочин стався в орендованому будинку, коли чоловіки смажили шашлики, а також спільно розпивали алкоголь.
Як тільки у них закінчилася випивка, господар згадав про гроші, які повинен був йому гість, і зажадав їх повернення, щоб придбати пляшку горілки і продовжити випивати. Готівки потерпілий не мав і за це отримав смертельний удар по голові сапою.
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Коли зловмисник побачив, що товариш не подає ознак життя, відтягнув тіло жертви на город і прикрив шматком лінолеуму, а з сапи змив сліди крові. Відразу після цього вбивця поїхав до Одеси, де його і затримали правоохоронці.
Тепер йому світить до 15 років позбавлення волі.
Раніше ми повідомляли, що в Одеській багатоповерхівці на Таїровому пожежа забрала життя людей.
Рано вранці в Одесі рятувальники о 5: 52 отримали повідомлення про невеликий запах диму в під'їзді 5-ти поверхового житлового будинку на проспекті Небесної Сотні, 19.
Прибувши на місце події, було з'ясовано, що загорілосьдомашнє майно в 3-х кімнатній квартирі на 2-му поверсі житлового будинку.
На жаль, на місці загоряння виявили тіла двох осіб 86-ти і 56-ти років.
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