В Одеській області чоловік позбавив життя приятеля через борг у 2500 тисячі гривень

Як передає Politeka.net, подробиці повідомили на сайті Нацполіції регіону (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Страшний злочин стався в орендованому будинку, коли чоловіки смажили шашлики, а також спільно розпивали алкоголь.

Як тільки у них закінчилася випивка, господар згадав про гроші, які повинен був йому гість, і зажадав їх повернення, щоб придбати пляшку горілки і продовжити випивати. Готівки потерпілий не мав і за це отримав смертельний удар по голові сапою.

Коли зловмисник побачив, що товариш не подає ознак життя, відтягнув тіло жертви на город і прикрив шматком лінолеуму, а з сапи змив сліди крові. Відразу після цього вбивця поїхав до Одеси, де його і затримали правоохоронці.

Тепер йому світить до 15 років позбавлення волі.

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