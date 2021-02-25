В Одеському регіоні активізувалися шахраї, які обманюють літніх людей

Як передає Politeka.net, подробиці повідомили на сайті Нацполіції регіону (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Так, дві жінки-подруги, 47-ми і 33-х років їздили по селах і містах Одеської області, виглядаючи у дворах людей похилого віку.

Далі, вони, представляючись соціальними працівницями, говорили пенсіонерам, що їм призначена матеріальна допомога, а потрапивши в будинок заводили розмову про купюри, які нібито скоро втратять силу і вимагають обміну на нові.

Як тільки господині показували свої заощадження, лжесоцработніци складали їх в конверт, а потім непомітно підміняли його на принесений з собою зі звичайними папірцями.

Таким нехитрим способом старша з жінок, яка вже потрапляла в поле зору поліцейських за шахрайство, проникла в квартиру 80-річної жительки Южного і викрала у неї більше 50-ти тисяч гривень.

Аналогічну схему провернула і молодша зловмисниця з 93-річною мешканкою Білгород-Дністровського. З будинку потерпілої вона пішла з 17-ма тисячами гривень.

Зараз подруги-аферистки затримані. В однієї з них виявлена частина викрадених грошей. Правоохоронці перевіряють затриманих на причетність до аналогічних злочинів, скоєних на території області.

У поліції в черговий раз закликали людей, особливо літніх, бути пильними до подібних шахраїв.

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