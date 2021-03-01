Одеситів попередили про потужні про магнітні бурі, які вдарять по їхньому здоров'ю вже з 1 березня
Так, погіршення геомагнітної обстановки в місті спостерігатиметься три дні-з 1 по 3 березня.
За даними Meteo.ua, 1 березня весь день геомагнітна активність буде в межах 2-3 балів, а ввечері підніметься до 4 балів, що відповідає Малій магнітній бурі.
Найбільша активність спостерігатиметься 2 березня о 9 годині вечора, в цей час Одесу накриє магнітна буря силою в 5 балів, після чого вона піде на спад. Весь наступний день буде слабка магнітна буря силою в 3 бали.
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Метеозалежні люди відчують на собі вплив бурі. У них можлива аритмія серця, шум у вухах, скачки тиску головний біль, перевтома і безсоння.
Деякі будуть відчувати психічну неврівноваженість і бажання з кимось посваритися.
Бурю відчують, в першу чергу, люди похилого віку, а також сердечники, гіпертоніки і ті, хто має хронічні захворювання. Лікарі радять цим категоріям тримати лікарські препарати напоготові.
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