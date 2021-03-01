В Одесі пасажирка закотила скандал у маршрутці через гроші

Обурлива поведінка жінки в маршрутці №220 зняли на камери пасажири, які перебували в салоні, передає Politeka.net,з посиланням на телеграм-канал "ХО". (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Увечері близько 23:00, жінка, виходячи на зупинці Академіка Глушка, (Макдональдс) вирішила розплатиться за проїзд купюрою в 500 гривень. Водій їй відмовився давати здачу, повернув гроші і запропонував проїхати безкоштовно. Дама відреагувала агресивно, вона відмовилася виходити з транспорту і почала вимагати здачу, використовуючи образи і нецензурну лексику.

Втрутилися пасажири, вони кілька хвилин вмовляли громадянку покинути салон маршрутки, аргументуючи це тим, що їм потрібно їхати додому. Водій навіть відмовився продовжувати рух, але дама ні в яку не погоджувалася.

"Значить бидло не буде зі мною так розмовляти, алльо. Я дала гроші, у нього лежать різні купюри. Не тикай мені бидло смердюче", - кричала пасажирка.

Раніше ми писали, що в громадському транспорті Одеси сталася масова бійка.

Це сталося в міському тролейбусі №8.

За словами очевидців, один з пасажирів вкрав у чоловіка телефон. Його спіймали на крадіжці і вирішили побити. Зав'язалася масова бійка, в якій взяли участь і інші пасажири.

«У мене телефон вкрали", - каже чоловік.

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