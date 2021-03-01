В Одесі жителів багатоповерхівки розбудила пожежа, який на жаль, не обійшовся без жертв

Про це йдеться в сюжеті " Надзвичайних новин " (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Трагедія сталася рано вранці на світанку на проспекті Небесної Сотні, 19. Там горіла трикімнатна квартира на 2-му поверсі п'ятиповерхового житлового будинку.

Після того, як рятувальники загасили полум'я, на місці були знайдені два обгорілі тіла - 87-річної жінки та її 57-річного сина.

Однак жертв могло бути набагато більше, адже горіти початок, коли всі мирно спали.

Як стало відомо, літня жінка не мала шансів вибратися з квартири, адже через проблеми зі здоров'ям не ходила.

А ось чоловік намагався врятуватися - його тіло знайшли на балконі.

Сусіди погорільців розповіли, що чоловік випивав і іноді виганяв матір ночувати на лавці біля під'їзду.

Люди переконані, що пожежа сталася через те, що чоловік закурив у ліжку.

"Він випивав і міг закурити в ліжку, а воно тліло», - розповіла одеситка, яка живе по сусідству.

Тепер квартира знищена повністю, а поверхом нижче залита водою і знеструмлена.

"Хто буде доводити її в порядок - не зрозуміло. Адже в Україні родичів у матері з сином не залишилося. Брат загиблого живе в Росії, а дочка - в Криму», - йдеться в сюжеті.

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