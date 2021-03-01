В Одесі жителів багатоповерхівки розбудила пожежа, який на жаль, не обійшовся без жертв
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Трагедія сталася рано вранці на світанку на проспекті Небесної Сотні, 19. Там горіла трикімнатна квартира на 2-му поверсі п'ятиповерхового житлового будинку.
Після того, як рятувальники загасили полум'я, на місці були знайдені два обгорілі тіла - 87-річної жінки та її 57-річного сина.
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Однак жертв могло бути набагато більше, адже горіти початок, коли всі мирно спали.
Як стало відомо, літня жінка не мала шансів вибратися з квартири, адже через проблеми зі здоров'ям не ходила.
А ось чоловік намагався врятуватися - його тіло знайшли на балконі.
Сусіди погорільців розповіли, що чоловік випивав і іноді виганяв матір ночувати на лавці біля під'їзду.
Люди переконані, що пожежа сталася через те, що чоловік закурив у ліжку.
"Він випивав і міг закурити в ліжку, а воно тліло», - розповіла одеситка, яка живе по сусідству.
Тепер квартира знищена повністю, а поверхом нижче залита водою і знеструмлена.
"Хто буде доводити її в порядок - не зрозуміло. Адже в Україні родичів у матері з сином не залишилося. Брат загиблого живе в Росії, а дочка - в Криму», - йдеться в сюжеті.
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