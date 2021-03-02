Метеорологи повідомили, яка погода чекає одеситів у перший місяць весни

У березні температура повітря коливатиметься від 1 °С морозу до 11 °С тепла, передає Politeka.net

За даними погодного сайту gismeteo.ua, невелике похолодання відзначатиметься тільки на початку березня.

6 і 7 березня варто очікувати нічних морозів, також в ці дні є ймовірність опадів у вигляді мокрого снігу.

Починаючи з другого тижня весни погода буде нестабільною, похмурі і ясні дні будуть чергуватися.

З 11 березня в місті метеорологи обіцяють затяжну дощову погоду, а ось далі температура повітря почне зростати.

Остання третина місяця знову порадує одеситів справжнім весільним теплом. Його принесуть південні і південно-західні вітри, які змусять зиму відступити назовсім. Середньодобова темпертатура підніметься до + 6 градусів, тобто вдень сонце прогріє повітря до +10, а вночі температура опуститься до +4+5 градусів.

За розрахунками погодного сайту world-weather, весь березень триматиметься переважно суха погода з середньомісячною температурою від 0 до + 9 градусів.

"Прихід весни - це перехід середньодобової температури в стійкому режимі через нуль градусів у бік підвищення. Можна говорити про те, що зима якщо і повернеться, то це будуть дуже короткострокові прояви. Так що весна в Україні майже стартувала", - заявив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

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