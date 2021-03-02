У мережі показали, занедбаний стан однієї з лікарень в Одеській області, яку передають громаді
Фотознімки оприлюднила у себе в Фейсбук голова Доброслава Одеської області Людмила прокопечко, передає Politeka.net
На кадрах можна побачити тріщини на всю стіну, штукатурку, яка обсипається, обшарпані меблі і лінолеум хвилями - ось так виглядають медичні амбулаторії та ФАПи, які приймає громада Доброслава.
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"Ми починаємо серію фоторепортажів на тему "господарство, яке ми приймаємо після об'єднання". Робимо це не для того, щоб когось критикувати або звинувачувати, а для того, щоб всі, хто хоче все і відразу, змогли уявити, скільки часу, грошей, фізичних і моральних сил необхідно, щоб це змінити, і підказати нам, де це все взяти», - написала вона.
Прокопечко зазначила, що їй шкода людей - «і тих, хто працює в таких умовах, і тих, хто сюди приходить за допомогою».
Раніше ми повідомляли, що після невеликого затишшя в Одеській області знову зросла кількість жертв коронавірусної інфекції.
Так, протягом однієї доби вірус забрав життя 11 жителів Одеського регіону. Всього загиблих за час пандемії - 1440 осіб.
Станом на 2 березня, в області covid-19 підтвердили у 319 жителів. Загальне число хворих досягло 86 418 чоловік.
При цьому статус видужали отримали 79421 пацієнтів, 5557 хворіють, у 89126 підозрюють коронавірус.
Нагадаємо, що десятки одеських медиків поскаржилися на ускладнення після щеплення від коронавірус: "з побочек спостерігають..."
Також Politeka повідомляла, що в Одесі знову підскочив приріст нових заражених коронавірусом: скільки виявлено хворих за добу