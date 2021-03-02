У мережі показали, занедбаний стан однієї з лікарень в Одеській області, яку передають громаді

Фотознімки оприлюднила у себе в Фейсбук голова Доброслава Одеської області Людмила прокопечко, передає Politeka.net

На кадрах можна побачити тріщини на всю стіну, штукатурку, яка обсипається, обшарпані меблі і лінолеум хвилями - ось так виглядають медичні амбулаторії та ФАПи, які приймає громада Доброслава.

"Ми починаємо серію фоторепортажів на тему "господарство, яке ми приймаємо після об'єднання". Робимо це не для того, щоб когось критикувати або звинувачувати, а для того, щоб всі, хто хоче все і відразу, змогли уявити, скільки часу, грошей, фізичних і моральних сил необхідно, щоб це змінити, і підказати нам, де це все взяти», - написала вона.

Прокопечко зазначила, що їй шкода людей - «і тих, хто працює в таких умовах, і тих, хто сюди приходить за допомогою».

Раніше ми повідомляли, що після невеликого затишшя в Одеській області знову зросла кількість жертв коронавірусної інфекції.

Так, протягом однієї доби вірус забрав життя 11 жителів Одеського регіону. Всього загиблих за час пандемії - 1440 осіб.

Станом на 2 березня, в області covid-19 підтвердили у 319 жителів. Загальне число хворих досягло 86 418 чоловік.

При цьому статус видужали отримали 79421 пацієнтів, 5557 хворіють, у 89126 підозрюють коронавірус.

Нагадаємо, що десятки одеських медиків поскаржилися на ускладнення після щеплення від коронавірус: "з побочек спостерігають..."

Також Politeka повідомляла, що в Одесі знову підскочив приріст нових заражених коронавірусом: скільки виявлено хворих за добу