В Одесі чоловік вистрибнув з 23-го поверху
Про це повідомляє "Odesa Live".
За попередніми даними, чоловік вистрибнув з вікна будинку житлового комплексу на вул. Люстдорфська дорога, але сталося диво - він приземлився на автомобіль і дивом вижив.
На місце приїхала швидка - чоловіка госпіталізували.
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Обставини з'ясовуються.
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