В Одесі чоловік вистрибнув з 23-го поверху

Про це повідомляє "Odesa Live".

За попередніми даними, чоловік вистрибнув з вікна будинку житлового комплексу на вул. Люстдорфська дорога, але сталося диво - він приземлився на автомобіль і дивом вижив.

На місце приїхала швидка - чоловіка госпіталізували.

Обставини з'ясовуються.

До цього ми повідомляли, що в центрі Одеси орудують зухвалі грабіжники, які зазіхають на майно городян.

Так, прямо на Потьомкінських сходах пограбували молоду пару.

Зловмисники почали чіплятися до хлопця і дівчини, а потім силою відібрали у них телефони і рюкзак з документами.

Копи затримали злодюг, ними виявилися двоє одеситів у віці 19 і 23 років.

Пізніше з'ясувалося, що раніше вони викрали електроскутер на Дерибасівській, який продали на запчастини.

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