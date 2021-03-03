В Одеській області помітили унікальних птахів

Про це повідомив еколог Іван Русєв.

У нацпарку» Тузлівські лимани " Одеської області помітили рідкісного птаха шилоклювку.

Птахи були помічені на кордоні Тузловської Амазонії в Татарбунарському районі - вони шукали їжу у воді.

До цього ми повідомляли, що в центрі Одеси орудують зухвалі грабіжники, які зазіхають на майно городян.

Так, прямо на Потьомкінських сходах пограбували молоду пару.

Зловмисники почали чіплятися до хлопця і дівчини, а потім силою відібрали у них телефони і рюкзак з документами.

Копи затримали злодюг, ними виявилися двоє одеситів у віці 19 і 23 років.

Пізніше з'ясувалося, що раніше вони викрали електроскутер на Дерибасівській, який продали на запчастини.

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