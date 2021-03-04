В Одеській області за добу зафіксували значний приріст випадків захворювання коронавірусною інфекцією

За даними РНБО, станом на 4 березня на території Одеського регіону виявили 483 випадки зараження вірусом ковід, передає Politeka.net

Загальне число хворих з початку пандемії вже досягло 87 тисячі 210 осіб.

Не впоралися з хворобою і померли за добу 15 пацієнтів, при цьому загальна кількість загиблих від коронавірусу становить 1460 осіб.

В РНБО зазначають, що 79 тисяч 567 осіб отримали статус видужалих, 6183 хворіють, у 90363 підозрюють коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров'я України, за добу в Одеській області вакцинували 100 осіб.

Раніше ми повідомляли, що школи Одеської області можуть перейти на дистанціонку. Про це повідомляє глава департаменту Олександр Лончак.

Захворюваність серед дітей та педагогів зростає, а п'ять навчальних закладів в області пішли на дистанційку.

Також глава департаменту закликав батьків, діти яких погано себе почувають, залишати їх вдома, те ж саме стосується педагогів.

Нагадаємо, що десятки одеських медиків поскаржилися на ускладнення після щеплення від коронавірус: "з побочек спостерігають..."

Також Politeka повідомляла, що в Одесі знову підскочив приріст нових заражених коронавірусом: скільки виявлено хворих за добу