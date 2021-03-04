В Одеській області за добу зафіксували значний приріст випадків захворювання коронавірусною інфекцією

За даними РНБО, станом на 4 березня на території Одеського регіону виявили 483 випадки зараження вірусом ковід, передає Politeka.net

Загальне число хворих з початку пандемії вже досягло 87 тисячі 210 осіб.

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Не впоралися з хворобою і померли за добу 15 пацієнтів, при цьому загальна кількість загиблих від коронавірусу становить 1460 осіб.

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В РНБО зазначають, що 79 тисяч 567 осіб отримали статус видужалих, 6183 хворіють, у 90363 підозрюють коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров'я України, за добу в Одеській області вакцинували 100 осіб.

Раніше ми повідомляли, що школи Одеської області можуть перейти на дистанціонку. Про це повідомляє глава департаменту Олександр Лончак.

школа клас

Захворюваність серед дітей та педагогів зростає, а п'ять навчальних закладів в області пішли на дистанційку.

Також глава департаменту закликав батьків, діти яких погано себе почувають, залишати їх вдома, те ж саме стосується педагогів.

Нагадаємо, що десятки одеських медиків поскаржилися на ускладнення після щеплення від коронавірус: "з побочек спостерігають..."

Також Politeka повідомляла, що в Одесі знову підскочив приріст нових заражених коронавірусом: скільки виявлено хворих за добу