Рік тому на цьому ж місці загинула ще одна людина

Молодий хлопець загинув сьогодні в Одесі, випавши з вікна житлової багатоповерхівки

Трагедія сталася 4 березня на вулиці Академіка Заболотного, 12. Про це стало відомо, завдяки повідомленням місцевого Telegram-каналу "Одеса-Інфо", який показав кадри в місця події, передає Politeka.net

"Хлопець вистрибнув з 15 поверху, з загального балкона. Йому було всього 18», - йдеться в публікації.

Автори Telegram-каналу зазначають, що це був суїцид.

На кадрах видно, як біля місця інциденту відразу почали збиратися люди.

Що штовхнуло юнака на такий відчайдушний вчинок, не повідомляється.

Причини самогубства повинні встановити правоохоронці, які вже приїхали на місце події.

Примітно, що рік тому в цьому ж будинку був такий же випадок з депутатом Фонтанської сільради.

Тоді 49-річний Сергій Колодяжний покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна 13 поверху по вулиці Академіка Заболотного, 12.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі 13-річна дівчинка звела рахунки з життям, кинувшись під поїзд.

Моторошна НП сталася в Суворовському районі в районі Зернового.

Батьки загиблої Олени, якій було всього 13 років, стверджують, що в родині все було благополучно і їх дочка ніколи не говорила про намір звести рахунки з життям. Але ось її подруга каже інше, мовляв, за кілька годин до суїциду вона написала про це в одній з груп в соціальній мережі.

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